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مدير أمن قنا : لا صحة لاقتحام أي قسم شرطة بالمحافظة

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مدير أمن قنا : لا صحة لاقتحام أي قسم شرطة بالمحافظة مدير أمن قنا : لا صحة لاقتحام أي قسم شرطة بالمحافظة

اللواء صلاح مزيد مدير أمن قنا

نفى اللواء محمد كمال مدير أمن قنا ، وجود أي اقتحام لأية منشأة شرطية منذ الأمس وحتى الآن بكافة أرجاء المحافظة ، واصفا ما تردد بشأن اقتحام أو محاولة اقتحام قسم شرطة (قوص) جنوب المحافظة، بأنه عار تماما من الصحة .

وأكد مدير الأمن – في سياق تصريحات صحفية أدلي بها لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم – أن جميع الأقسام لم يصدر ضدها أي اعتداء يذكر ، وأن كافة الأقسام بالمحافظة مؤمنة تأمينا شديدا .. مشيرا إلى تحمل قبائل قنا لمسئوليتها والوقوف جنبا إلى جنب مع رجال الشرطة لتأمين كافة المنشآت العامة والحيوية .

وناشد مدير الأمن كافة وسائل الإعلام الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي وعدم بث أكاذيب من شأنها إثارة الفوضى والقلق في نفوس الموطنين.
> أ ش أ

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