الخارجيه: بيان للرئاسه رداً علي خطاب أوباما ونتعامل مع كل الدول بالمثل

قال بدر عبد العاطي المتحدث بأسم وزاره الخارجيه أن الوزاره كلها تتحرك في إطار توضيح الصوره للمجتمع الخارجي بعد فض إعتصامي رابعه العدويه والنهضه .

وأضاف أن الجهود المبذوله من قبل سفرءنا بالخارج زادات بعد دعوه مجلس الأمن لإجتماع طارئ دعي له منذ قليل .

وأكد عبد العاطي أن نبيل فهمي وزير الخارجيه تحدث مع وزير الخارجيه الإمريكي والسفير الروسي والصيني والسعودي لنقل مايحدث علي أرض الواقع .

وأضاف عبد العاطي ان المندوب المصري هناك لديه المعلومات الكامله عن الوضع وماحدث بمصر لعرضها علي الجلسه الطارئه اليوم بالاضافه إلي رد الحكومه المصريه وأجهزه الأمن بعد محاولات منا في التوصل لحل وسط مع الاخوان والذي فشلنا به بعد رفضهم كل الحلول .

وأكد عبد العاطي اننا التقينا كل سفراء الدول قبل البدء في فض الإعتصاميين للتوضيح لهم مايحدث وجاري في الفتره القادمه لقاءهم مره إخري للتوصيل الصوره الصحيحه لهم بعد فض إعتصامي رابعه العدويه والنهضه بالاضافه إلي كل سفراء الاتحاد الإوربي بعد فض الإعتصام .

وأشار إلي أن الرئاسه تعكف الأن علي كتابه بيان للرد علي كل التحركات الدوليه وتصريحات الرئيس الامريكي باراك اوباما تجاه الموقف المصري بعد فض الاعتصاميين ،مشيرا إلي أن مصر ستتعامل مع كل الدول بمبدء المعامله بالمثل .