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ناشط قبطى: وطنيتنا تدفعنا للاحتمال ومُساندة الدولة

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ناشط قبطى: وطنيتنا تدفعنا للاحتمال ومُساندة الدولة ناشط قبطى: وطنيتنا تدفعنا للاحتمال ومُساندة الدولة

الناشط القبطى “شريف رمزى”

قال الناشط القبطى “شريف رمزى” أن كُلفة فض اعتصامى رابعة والنهضة جاءت باهظة للغاية فيما يتعلق بالاعتداءات التى طالت دور العبادة والمنشآت الحكومية والممتلكات الخاصة، والوضع يُنذر بمزيد من الاعتداءات وعمليات التخريب المُمنهجة التى تقوم بها ميليشيات الإخوان والجماعات المُتطرفة الموالية لها.

وآشار “رمزى” إلى أنه كان يجدُر بالمسئولين فى الدولة أن يتخذوا التدابير اللازمة لحماية المُنشآت الخاصة والعامة وأماكن العبادة الخاصة بالمسيحيين قبل الشروع فى فض الاعتصامات، لكن الواضح أن هناك قصوراً فى الرؤية لدى هؤلاء المسئولين خاصة فيما يتعلق بحسابات الفعل ورد الفعل، ولاسيما أن عمليا الشحن والتحريض لم تتوقف منذ سقوط مرسى وتقويض أركان جماعته واعتقال قياداتها”.

وتابع: “وبالرغم من مؤاخذتنا لهذا التخازل من جانب الدولة وتقصيرها الواضح فى حماية المنُشات والمواطنين، إلا أن مسئوليتنا التاريخية ووطنيتنا تجعلنا نقف فى صف الدولة ومُساندتها فى هذه المحنة، ونرفض أى ضغوط أو إملاءات خارجية تستهدف النيل من أو إخضاعها فى مواجهة العنف والإرهاب، لأن قوتنا الحقيقية فى وحدتنا معاً والتصدى لكل محاولات النيل من وطننا”.

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