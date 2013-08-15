النيابه تطالب الإذاعه والتلفزيون بتقديم مالديها عن واقعه قتل 11 ضابط بقسم كرداسه

طالبت نيابة حوادث شمال الجيزة برئاسة أحمد ناجى، إتحاد الإذاعة والتليفزيون المصرى “ماسبيرو” وقنوات مدينة الإنتاج الإعلامي، بتقديم ما لديها من تسجيلات تخص وقائع قتل 11 ضابط وفرد أمن بقسم شرطة كرداسة وسحلهم للنيابة، وكذلك مناشدة المواطنين الذين شهدوا الأحداث بالاتجاه إلى مقر النيابة بمحكمة شمال الجيزة، للإدلاء بإفادتهم وشهادتهم حول تلك الجريمة البشعة التى جرت فى كرداسة، والإدلاء بأوصاف الجناة والمتهمين، لمعاونة سير التحقيق والمساعدة في تحديد الجناة وسرعة ضبطهم وإحضارهم للتحقيق معهم.

طالبت نيابة حوادث شمال الجيزة برئاسة أحمد ناجى، إتحاد الإذاعة والتليفزيون المصرى “ماسبيرو” وقنوات مدينة الإنتاج الإعلامي، بتقديم ما لديها من تسجيلات تخص وقائع قتل 11 ضباط وفرد أمن بقسم شرطة كرداسة وسحلهم للنيابة، وكذلك مناشدة المواطنين الذين شهدوا الأحداث بالاتجاه إلى مقر النيابة بمحكمة شمال الجيزة، للإدلاء بإفادتهم وشهادتهم حول تلك الجريمة البشعة التى جرت فى كرداسة، والإدلاء بأوصاف الجناة والمتهمين، لمعاونة سير التحقيق والمساعدة فى تحديد الجناة وسرعة ضبطهم وإحضارهم للتحقيق معهم .