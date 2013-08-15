أخبار عاجلة

إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان -
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين -
السيسي يبحث التعاون مع شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية -
رئيس الوزراء: ندرس منع تصدير الأسماك -
علي جمعة لليتيم: «يا بختك يا هناك» -
صور| تشيع جثمان «شاعر المقاومة الشعبية» لمثواه الأخير بالسويس -
ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
المقاصة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية ويواصل مطاردة الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. منوعات
  4. أونا

النيابه تطالب الإذاعه والتلفزيون بتقديم مالديها عن واقعه قتل 11 ضابط بقسم كرداسه

Google+ Print
النيابه تطالب الإذاعه والتلفزيون بتقديم مالديها عن واقعه قتل 11 ضابط بقسم كرداسه النيابه تطالب الإذاعه والتلفزيون بتقديم مالديها عن واقعه قتل 11 ضابط بقسم كرداسه

مأمور قسم كرداسه

طالبت نيابة شمال الجيزة برئاسة أحمد ناجى، إتحاد الإذاعة والتليفزيون المصرى “ماسبيرو” وقنوات مدينة الإنتاج الإعلامي، بتقديم ما لديها من تسجيلات تخص وقائع قتل 11 ضابط وفرد أمن بقسم شرطة كرداسة وسحلهم للنيابة، وكذلك مناشدة المواطنين الذين شهدوا الأحداث بالاتجاه إلى مقر النيابة بمحكمة شمال الجيزة، للإدلاء بإفادتهم وشهادتهم حول تلك الجريمة البشعة التى جرت فى كرداسة، والإدلاء بأوصاف الجناة والمتهمين، لمعاونة سير التحقيق والمساعدة في تحديد الجناة وسرعة ضبطهم وإحضارهم للتحقيق معهم.

طالبت نيابة حوادث شمال الجيزة برئاسة أحمد ناجى، إتحاد الإذاعة والتليفزيون المصرى “ماسبيرو” وقنوات مدينة الإنتاج الإعلامي، بتقديم ما لديها من تسجيلات تخص وقائع قتل 11 ضباط وفرد أمن بقسم شرطة كرداسة وسحلهم للنيابة، وكذلك مناشدة المواطنين الذين شهدوا الأحداث بالاتجاه إلى مقر النيابة بمحكمة شمال الجيزة، للإدلاء بإفادتهم وشهادتهم حول تلك الجريمة البشعة التى جرت فى كرداسة، والإدلاء بأوصاف الجناة والمتهمين، لمعاونة سير التحقيق والمساعدة فى تحديد الجناة وسرعة ضبطهم وإحضارهم للتحقيق معهم .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا