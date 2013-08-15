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أرسنال قد يفقد أرتيتا 6 أسابيع

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أرسنال قد يفقد أرتيتا 6 أسابيع أرسنال قد يفقد أرتيتا 6 أسابيع

تعرض الإسباني مايكل أرتيتا لاعب وسط أرسنال الإنجليزي لإصابة في الفخذ مما قد يجعل المدفعجية يفتقد لخدماته لمدة 6 أسابيع حسب ما أشارت (سكاي سبورتس) البريطانية.

ويزيد أرتيتا من متاعب أرسنال قبل افتتاح الدوري الإنجليزي يوم السبت حيث يستضيف المدفعجية فريق أستون فيلا.

ولم يدعم أرسنال خط وسطه حتى الآن بأي لاعب إذ اقترب لويس جوستافو لاعب وسط بايرن ميونيخ والذي ارتبط بأرسنال مؤخرا من الانتقال لفولفسبورج الألماني.

يذكر أن أرتيتا قد انضم لأرسنال قادما من صفوف إيفرتون عام 2011 وبات واحد من أهم اللاعبين إذ يحمل شارة القيادة في غياب القائد الأساسي توماس فيرمالين.

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