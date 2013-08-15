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الخارجية الأمريكية: لا نفكر في قطع العلاقات والمعونات عن مصر

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الخارجية الأمريكية: لا نفكر في قطع العلاقات والمعونات عن مصر الخارجية الأمريكية: لا نفكر في قطع العلاقات والمعونات عن مصر

قالت جين ساكي، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إنهم قلقون جدا من الأوضاع في ، مشيرا إلى أنهم اتخذوا بعض الخطوات ليوضحوا قلقلهم، وهناك مراجعات متواصلة ومناقشات.

وأشارت إلى أنها على مدار شهرين تحاول الوصول إلى الإجراءات السليمة، وهناك خطوات أخرى في المستقبل، ونحاول تشجيع المصريين للسير نحو الديمقراطية، ونحن أعربنا عن قلقلنا من استخدام العنف ضد المعارضين، ونلعب دورا إيجابيا وبناء، ولا نفكر في قطع العلاقات ولا المعونات.

وأضافت ساكي، أن هناك طبقات متعددة من العلاقات بما في ذلك الدور الأمريكي الذي تلعبه مصر، ونحاول إلى تشجيع الأطراف للوصول إلى الديمقراطية، وإن لم تسير الأمور على النحو المراد، فنحن نركز على القرارات التشجيعية.

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