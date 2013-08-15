مسئولان أمميان يحذران من استهداف الأقليات في مصر

حذر مسئولان أمميان اليوم من مغبة استهداف الأقليات الدينية في مصر، وأعربا عن “الأسف البالغ لسقوط الضحايا والمصابين من المتظاهرين خلال أعمال العنف التي وقعت في مصر أمس ، وسط مزاعم باستخدام مفرط للقوة من جانب قوات الأمن ضد المتظاهرين” .

وقال المسئولان الأمميان إن العدد النهائي للضحايا والجرحى لا يزال غير مؤكد حتي الآن ، وأعربا عن قلقهما إزاء التصعيد المستمر للعنف في البلاد .

وحث مستشار الأمم المتحدة الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية ، أداما دينج ، وجينيفر ويلش مستشارة الأمم المتحدة المعنية بالمسؤولية عن الحماية ، “جميع المصريين على التصرف بمسؤولية خلال هذه اللحظات الصعبة والامتناع عن استخدام العنف للتعبير عن مظالمهم ، ولا سيما من خلال استهداف الأقليات والمؤسسات الدينية ، أو استخدام لغة التحريض والأفعال التي تذكي من حدة التوتر” .

ونوه المسئولان الأمميان الي أن عددا من الكنائس قد تم استهدافها في محافظات أسيوط والفيوم والمنيا وسوهاج ، ردا على الحوادث في القاهرة ، وحثوا جميع الجهات الفاعلة السياسية والاجتماعية إلى التخلي عن استراتيجيات المواجهة ، والانخراط بشكل بناء لضمان احترام التنوع ، واتخاذ جميع الخطوات الممكنة لتسهيل الحل السلمي للنزاعات في البلاد” .

كما حثا السلطات المصرية على إجراء تحقيق فوري ومستقل وفعال في ملابسات الأحداث المأساوية في القاهرة والاعتداءات على الأقليات والمؤسسات الدينية ، ونؤكد على أن جميع المسؤولين عن ارتكاب العنف يجب أن يخضعوا للمساءلة” .

وذكر بيان أصدره المسئولان الأمميان اليوم أن”مصر تمر بمنعطف حاسم ، ومن المهم لضمان احترام حقوق الإنسان ، أن تكون هناك حماية متساوية لجميع الأشخاص ، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والدينية” .

> أ ش أ