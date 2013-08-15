أنصار المعزول يحاولون إقتحام كنيسه العذراء بعزبه النخل ووفاه شخص بطلق ناري

قام عدد من أنصار الرئيس المعزول بمحاوله إقتحام كنيسه العذراء وابو سفين بعزبة النخل وسط سماع صوت اطلاق نار .

ومن جانبه قال بروسلي كمال من أفراد الأمن الخاص بالكنيسه ان البدايه كانت بمسيره للإخوان بمحيط كنيستي العذراء وكنيسه القديس سفين بارض الجنينه بعزبه النخل والتي قام علي أثرها الإخوان باطلاق النار علي المحلات المحيطه بهما والتي تتبع لعدد من الاقباط .

وأضاف بروسلي لـONA ان الإشتباكات أسفرت عن وفاه شخص يدعي ” فوزي جاد الله ” متأثرا بطلق ناري وأصيب أثنين أخرين من أبناء الكنيسه .

وأشار بروسلي إلي أن المسجد المحيط بالكنيسه العذار وابو سفيين الرشاح دعي المسلمين من خلال مكبرات الصوت للنزول لحمايه الكنائس.