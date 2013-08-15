انتشارمكثف للجيش والشرطة بالفيوم..والأمن يحذر من خرق حظر التجوال

شهدت محافظة الفيوم انتشاراً مكثفاً لقوات الجيش والشرطة بنشر مدرعات الجيش وناقلات الجنود ، وذلك تمهيداً لتنفيذ قرار حظر التجوال المفروض على المحافظة ، وأطلقت بعض القوات الطلقات التحذيرية فى الهواء لإعلان وصولها وبدء تنفيذ قرار الحظر بكل قوة وصرامة .

وحذر مصدر أمنى مسئول فى تصريح لوكالة أنباء ONA ، المواطنين من محاولة اختراق قرار حظر التجوال الذى يبدأ فى التاسعة مساء اليوم ، لأنه سيقابل بكل قوة وحزم من قبل قوات التأمين.

> وناشد المصدر المواطنين الشرفاء بإلتزام منازلهم وتنفيذ قرار الحظر حتى يتسنى لقوات الجيش والشرطة التعامل مع العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون ، لافتاً إلى أن هناك تعليمات مشددة بالتعامل بالرصاص الحى مع كل من تسول له نفسه الإعتداء على المنشآت العامة أو ترويع المواطنين الأمنين .