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انتشارمكثف للجيش والشرطة بالفيوم..والأمن يحذر من خرق حظر التجوال

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انتشارمكثف للجيش والشرطة بالفيوم..والأمن يحذر من خرق حظر التجوال انتشارمكثف للجيش والشرطة بالفيوم..والأمن يحذر من خرق حظر التجوال

شهدت محافظة الفيوم انتشاراً مكثفاً لقوات الجيش والشرطة بنشر مدرعات الجيش وناقلات الجنود ، وذلك تمهيداً لتنفيذ قرار حظر التجوال المفروض على المحافظة ، وأطلقت بعض القوات الطلقات التحذيرية فى الهواء لإعلان وصولها وبدء تنفيذ  قرار الحظر بكل قوة وصرامة .

وحذر مصدر أمنى مسئول فى تصريح لوكالة أنباء ONA ، المواطنين من محاولة اختراق قرار حظر التجوال الذى يبدأ فى التاسعة مساء اليوم ، لأنه  سيقابل  بكل قوة وحزم من قبل قوات التأمين.
> وناشد المصدر المواطنين الشرفاء بإلتزام منازلهم وتنفيذ قرار الحظر حتى يتسنى لقوات الجيش والشرطة التعامل مع العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون ، لافتاً إلى أن هناك تعليمات مشددة بالتعامل بالرصاص الحى مع كل من تسول له نفسه الإعتداء على المنشآت العامة أو ترويع المواطنين الأمنين .

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