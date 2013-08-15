نوال الزغبي: الحقيبة أهم عنصر لتكتمل أناقتي

شهدت أسواق بيروت بالأمس عرساً جماهيرياً للفنانة نوال الزغبي، خلال إطلاقها إعلاناً للحقائب لإحدى الماركات العالمية بحضور إعلامي كبير.

وصلت نوال في الوقت المحدد للإحتفال عند الساعة الثامنة مساء، مشت على السجادة الحمراء بفستان أبيض برز أناقتها المعهودة وحقيبة يد باللون الأصفر.

وكونها من أكثر الفنانات اللواتي يعشقن الموضة، فليس بغريب عليها أن تكون نجمة إعلان لخط موضة أنيق، رغم أنها لم تبالغ خلال مسيرتها الفنية بتسجيل الدعايات والإعلانات ولم تحرق صورتها أو تستهلكها فأتى هذا الإعلان مناسباً لمشوار نوال.

نوال أشارت في حديث لـ"سيدتي نت" إلى أن القيام بهذا الإعلان يعد تجربة جميلة بالنسبة لها، واختيارها لتمثل هذه الماركة هو من باب حرصها على صورتها، ولكن يبقى لكل منتج معايير خاصة يتطلبها وإعلان الحقائب يليق بها وتحبه بحسب قولها.

وأكدت نوال أيضاً أنه انطلاقا من حرصها على متابعة اي جديد على صعيد الموضة تعتبر أن الحقيبة اليديوية هي أهم أمر لديها في مجال الموضة.

ترقبوا فيديو مصور لاحقاً على موقع "سيدتي نت".