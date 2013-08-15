عرض يونايتد الجديد لفابريجاس = 48 مليون يورو

لندن (إفي): كشفت صحيفة (ذا تليجراف) اليوم الخميس أن نادي مانشستر يونايتد متمسك بالتعاقد مع سيسك فابريجاس، لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني، وسيتقدم بعرض أخير لضمه مقابل 48 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة أن المان يونايتد مازال متمسكا بضم سيسك ولم يتخل عن فكرة التعاقد معه لذا سيقوم بمحاولة جديدة لإتمام الصفقة وسيرفع المقابل المادي إلى 48 مليون يورو، رغم أن برشلونة يؤكد عدم استغنائه عن اللاعب وأنه لن يتناقش حول هذا الأمر مهما كان المقابل المادي.

وكان ديفيد مويس المدير الفني للشياطين الحمر قد قال أمس خلال تعليقه على إحدى المباريات في التليفزيون، إن المان يونايتد يعمل على ضم لاعبين جدد كما أعرب عن ثقته في إجراء تعاقدات جديدة قبيل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

يشار إلى أن سيسك (26 عاما)، كان قد رحل عن برشلونة وعمره 16 عاما فقط لينضم إلى أرسنال ثم عاد في 2011 إلى فريقه الأصلي بعد تألقه على الملاعب الإنجليزية.