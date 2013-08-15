جوليو سيزار: لا أمانع البقاء في كوينز بارك رينجرز

أكد البرازيلي جوليو سيزار حارس كوينز بارك رينجرز الإنجليزي بأنه ليست لديه مشكلة على الإطلاق في البقاء في ناديه الذي هبط لدوري الدرجة الأولى في حال فشل إنضمامه لأي ناد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان سيزار قد ارتبط بالانتقال إلى صفوف روما ونابولي وفيورنتينا وكذلك أرسنال الإنجليزي إلا أنه لم يحسم قراره حتى الآن.

وقال سيزار "مازال لدي أسبوعين لأحدد مستقبلي، ولكني لم أقرر بعد أين سأذهب".

وكان سيزار قد انتقل لكوينز بارك رينجرز الموسم الماضي بعد فترة ناجحة قضاها في الدوري الإيطالي مع إنتر ميلان.

وأضاف "حتى لو بقيت في كوينز بارك رينجرز لن تكون هناك أي مشكلة على الإطلاق".

يذكر أن سيزار هو الحارس الأساسي لمنتخب البرازيل الذي يستعد لاستضافة كأس العالم العام المقبل وقاده للفوز بكأس القارات مؤخرا.