فينجر: أرسنال سيضم لاعبين جدد قبل نهاية سوق الانتقالات

أكد الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي أن فريقه سيجلب لاعبين جدد قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وكان أرسنال قد ضم الفرنسي الشاب يايا سانوجو فقط خلال هذا الصيف على الرغم من ارتباطه القوي بأكثر من لاعب أبرزهم إيجوايين الذي انتقل إلى نابولي وكذلك لويس سواريز الذي يتمسك ناديه ليفربول به.

وقال فينجر للموقع الرسمي لفريقه "نحن نشيطون في السوق، ولكننا في وضع مثل مانشستر يونايتد وتشيلسي إذ ينتظر الجميع صفقات جديدة ولكن لم يحدث شئ حتى الآن".

وأضاف "مازال أمامنا 18 يوم وهذا وقت طويل في سوق الانتقالات، لا استطيع تحديد عدد اللاعبين الذين سنضمهم ولكن أرسنال سيكون نشط حتى النهاية".

يذكر أن أرسنال سيلتقي بأستون فيلا يوم السبت على ملعب الإمارات في افتتاحية الدوري الإنجليزي الممتاز.