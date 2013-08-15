استشارى: 6 أعراض إذا صاحبت عسر الهضم لابد من الذهاب إلى المستشفى فورا

يرتبط مفهوم عسر الهضم عند المصريين على أنه امتلاء المعدة بأنواع مختلفة من الطعام، مما يعجز المعدة عن الهضم فتسبب آلاما جسدية، وعلى الرغم من أن هذا المفهوم صحيح نسبيا إلا أن مصطلح عسر الهضم أشمل وأعم من هذا بكثير.

أكد الدكتور جاسر إبراهيم العزب استشارى أمراض الجهاز الهضمى وأمراض الكبد، أن عسر الهضم يعتبر من الأمراض غير الخطيرة والتى يمكن تجاهلها بشرط ألا تستمر لفترات طويلة فإذا زادت الفترة كان هناك تعامل آخر.

وأشار إلى أنه من أعراض عسر الهضم الإحساس السريع بالشبع ويصل الأمر إلى الإحساس بالشبع وعدم الرغبة فى تناول الطعام لفترات طويلة، أو الشعور بالآلام وعدم الراحة، خاصة فى المنطقة العليا من البطن.

وأضاف أن الأعراض أيضا قد تشمل الشعور بحرقة والآلام بالبطن، وهذا الشعور يختلف من حالة إلى أخرى ويتدرج من بسيط إلى شديد، أو حدوث انتفاخ فى المنطقة العليا من البطن أو الغثيان.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن عسر الهضم البسيط ﻻ يعد حالة مثيرة للقلق، إلا أنه ينصح باستشارة الطبيب إذا استمر حدوثه مع المريض.

وقال إن هناك 6 أعراض من الضرورى استشارة الطبيب وإخباره بها، خاصة إذا صاحبها عسر الهضم فأحيانا يكون هذا المرض مصاحبا لأمراض أخرى، وهى كالتالى:

●إذا كان عسر الهضم مستمرا ولا يتراجع أبدا لمدة أسبوعين فأكثر.

● إذا وجد المريض لدية صعوبة البلع أو عدم القدرة على تناول الطعام أو المشروبات.

● إذا كان مصاحبا لعسر الهضم حدوث فقدان الوزن أو فقدان الشهية.

● إذا شعر المريض برغبة ملحة فى التقيؤ، خاصة إن صاحب القىء الدم.

● أو أن يلاحظ المريض تغير بلون البراز فيتحول لونه إلى بنى داكن أو أسود.

● الشعور بالضعف والإرهاق دون بذل أى مجهود يذكر.