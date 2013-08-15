أطباء: المشروبات الغازية تصيب بحصوات الكلى

فى العقد الأخير قد تضاعفت مخاطر الإصابة بحصى الكلى إلى ثلاثة أضعاف، وقامت جريدة "العالم الألمانية" بنشر تقرير يفيد بأن المشروبات الغازية تصيب بحصى الكلى، لذلك ينصح الأطباء بعدم شرب الكثير من المشروبات الغازية، لأن المشروبات الغازية السكرية تؤدى إلى الإصابة بحصوات الكلى بطريقة سريعة.

> وأوضح التقرير أن هناك قاعدة جديدة تمنع تكوين الحصوات على الكلى وهى شرب الماء والسوائل بكميات كبيرة والابتعاد عن المشروبات الغازية، مؤكدا على أن شرب الماء كثيرا خصوصا فى فصل الصيف والأعمال الشاقة يمنع الترسيب فى المسالك البولية، مشيرا إلى أن عدم شرب السوائل تؤدى إلى تكوين الحصوات فى الكلى.

وأشار التقرير إلى أنه فى الدول الغنية أصبح مرض حصى الكلى البولية مرضا اجتماعيا حقيقيا، وفى ألمانيا يكون المرض على نحو متزايد ويعانى منه الكثير من الناس وقد تضاعف ثلاث مرات عدد الحالات الجديدة فى السنوات العشر الماضية، حيث يصاب شخص من ضمن 20 مواطنا.

> كما أحصى الباحثون أسباب تزايد أعداد مرضى حصى الكلى، ووجدوا أنه نتيجة تغير ظروف المعيشة وعادات الأكل الحديثة أدت إلى تزايد الأعداد والإصابة بالمرض.