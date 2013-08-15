يسري فودة: من لا ينتصر لحرمة الدم يكتوي بنارها لاحقا.. لا بديل عن الحل السياسي

قال الإعلامي يسري فودة، إن «من لا ينتصر لحرمة الدم يكتوي بنارها»، مؤكدا أنه لا بديل عن حل سياسي للأزمة في مصر.

وكتب «فودة» في حسابه علي «تويتر»، الخميس، «مع كل فشل مرسي، من لا ينتصر لحرمة الدم يكتوي بنارها لاحقاً. لا بديل عن حل سياسي مجتمعي في إطار دولة قانون».

وكان الدكتور محمد فتح الله، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أعلن ارتفاع حصيلة الاشتباكات التي وقعت، الأربعاء، بالقاهرة والمحافظات إلى 525 حالة وفاة، و3717 مصابًا، مشيراً إلى خروج 913 من المصابين من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم، بينما تبقى 2790 آخرون تحت العلاج والملاحظة.

وأوضح أن عدد الوفيات بميدان رابعة العدوية بلغ 202 حالة وفاة، بينما بلغ عدد حالات الوفاة بميدان النهضة 87 حالة، وفي حلوان 29، و207 حالات وفاة بباقي المحافظات.