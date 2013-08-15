"الإخوان" يقتحمون متحف ملوي للمرة الثانية.. واستشهاد موظف أثناء تصديه لهم

كتب : خديجة العادلى منذ 2 دقيقة

استشهد موظف بمتحف ملوي أثناء تصديه لأنصار تنظيم الإخوان المسلمين، أثناء اقتحامهم متحف ملوي الأثري للمرة الثانية.

كان مأمور قسم شرطة ملوي تلقى بلاغا من مستشفى ملوي العام يفيد بوصول المدعو سامح أحمد عبدالحفيظ، موظف بمتحف ملوي، ومقيم الريرمون دائرة المركز، ومصاب بطلقات نارية بأجزاء متفرقة من الجسم.

بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء تصدي المجني عليه لأنصار تنظيم الإخوان المسلمين، قاموا بالتعدي وتسببوا في إصابته التي أودت بحياته.

كان متحف ملوي الأثري تعرض إلى عملية اقتحام أمس، وتمت فيها سرقة بعض محتوياته التي يرجع تاريخها للعصور الفرعونية والإغريقية والرومانية.