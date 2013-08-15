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نقاد: مسلسل "ذات" رائع وأداء نيلي كريم مبهر

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نقاد: مسلسل "ذات" رائع وأداء نيلي كريم مبهر نقاد: مسلسل "ذات" رائع وأداء نيلي كريم مبهر

كتب : أ ش أ منذ 3 دقائق

قال المخرج نبيل الجوهري، إن مسلسل "ذات" عمل جيد مكتمل العناصر، لافتا إلى أن أداء الفنانة نيلي كريم كان مذهلا ويعتبر بمثل إعادة اكتشاف لها.

من جانبه، أكد الناقد والسيناريست سيد فؤاد أن مسلسل "آسيا" قدم نوعية درامية ذو قيمة تاريخية ورصدت الوضع الطبقي وبعض التفاصيل المهمة في الحياة اليومية.

وأضاف أن المسلسل استعرض الحياة الطبقية المتوسطة من خلال استعراض جانب من جوانب ، معتبرا أن المسلسل نجح بكل المقاييس على جميع المستويات، لافتا إلى أن المسلسل شهد تطورا كبيرا في الصورة وجمالياتها.

ويستعرض المسلسل تاريخ مصر الحديث منذ عام 1952 وهو ميلاد "ذات" بطلة المسلسل إلى مطلع الألفية الجديدة وينتهي المسلسل ببدء يوم 25 يناير ونزول الناس إلى ميدان التحرير.

العمل مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب الكبير صنع الله إبراهيم، ومن إخراج كاملة أبو ذكري، سيناريو وحوار مريم ناعوم، وشارك في بطولته كل من باسم سمرة، وانتصار، وهاني عادل، وأحمد كمال، وناهد السباعي، وإنجي وجدان.

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