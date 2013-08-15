أسقف عام المنيا: سنصلي لأجل الذين أساءوا لنا.. وسنضبط أنفسنا عند الغضب

الأنبا مكاريوس: إن كان ما لاقيناه جاء بسبب كوننا مسيحيون ففخر لنا أن نتألم ونُسلب ونُهان ويُفترى علينا من أجل المسيح

كتب : إسلام فهمي منذ 59 دقيقة

قال الأنبا مكاريوس أسقف مطرانية المنيا وأبوقرقاص وتوابعها للأقباط الأرثوذوكس، إنه متأكد من أن الله سيحول الأحداث الحالية التي تمر بها مصر إلى الخير، مشيرا إلى أن الضرر الذي يقع على أقباط مصر من حرق كنائس ومحال ومنازل، إن كان سببه أنهم أقباط فهذا فخر لهم.

وأضاف مكاريوس في بيان أصدره اليوم: "تفوح رائحة البخور عندما تعانق النار، وفي هذا اليوم الذي اعتبره البعض يوما داميا، ومع شدة الضيق الذي عانينا منه وألم التجربة، نثق كثيرا في أن الله سيحول الأحداث للخير، وإن كان ما لاقيناه جاء بسبب كوننا مسيحيون، فهذا فخر لنا أن نتألم من أجل المسيح، ونُسلب ونُهان ويُفترى علينا"، مشددا على أن "ما حدث وما يُحتمل أن يحدث في الأيام المقبلة، لن يزيدنا إلا تمسكا بالمسيح وحبا لمصر".

ولفت إلى أنه "ما أقسى وأشد من أن ترى كنيستك وهي تحترق أمام عينيك، وكأن ابنك حبيبك وحيدك يُذبح أمامك وأنت عاجز عن إنقاذه، وأن يتحول منزلك أو متجرك إلى كومة من التراب أمام عينيك، وأنت مُكَبَّل اليدين، ولكننا نثق بالله كثيرا الذي يحفظنا في إيمانه، والله قادر أن يدافع عن بيته"، مؤكدا: "سنضبط أنفسنا إذا تحرك الغضب أو شهوة الانتقام في داخلنا، كلا، بل سنصلي لأجل الذين أساءوا إلينا، قائلين يا رب لا تقم لهم هذه الخطية، فهم لا يدرون ماذا يفعلون".