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4 مليون جنيه لحل مشكلة الكهرباء للعمارات السكنية المخالفة بمركز أشمون بالمنوفية

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4 مليون جنيه لحل مشكلة الكهرباء للعمارات السكنية المخالفة بمركز أشمون بالمنوفية 4 مليون جنيه لحل مشكلة الكهرباء للعمارات السكنية المخالفة بمركز أشمون بالمنوفية

كتب : محمود الحصري وسحر عون منذ 55 دقيقة

أعلن اللواء عبدالسلام عبدالباري، رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، اعتماد مبلغ 4 مليون جنيه من ميزانية محافظة المنوفية لحل مشكلة توصيل الكهرباء للعمارات السكنية بعزبة "لمعي"، والتي تم بناؤها بالمخالفة للقانون رقم 204 لسنة 1991، الذي يقتضي ضرورة بعد المباني والعمارات لمسافة 5 أمتار على الأقل من خطوط الجهد العالي والمتوسط لشبكات الكهرباء.

وتم اعتماد هذا المبلغ لتعديل الجزء المتعارض مع القانون بتحويلها من خطوط هوائية إلى كابلات أرضية لإزالة هذا التعارض، كما سيتم استقبال طلبات توصيل التيار الكهربائي لأصحاب هذه الوحدات السكنية اعتبارًا من الأحد المقبل، وسيتم الموافقة عليها وإرسالها لهندسة كهرباء أشمون، وبذلك تم حل مشكلة هذه العمارات والتي استمرت لعدة سنوات بعد استلام أصحابها لوحداتهم السكنية.

وأضاف اللواء عبدالسلام عبدالباري، رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، أنه ورد للكهرباء شيكًا بمبلغ 2 مليون و400 ألف جنيه، وسيتم توريد باقي المبلغ لاحقًا من قبل الإدارة العامة للتخطيط بالمحافظة.

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