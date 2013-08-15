للحصول على ألوان متعددة من الحناء يمكن إضافة الكركديه أوالكركم

الحناء شجيرة تنموفى كثير من المناطق الحارة كالهند وإيران ومصر والصومال والجزيرة العربية، يبلغ ارتفاع شجرة الحناء من 6 : 8 أمتار وأزهارها بيضاء أو زهرية أو أصفر كبريتى، ولها رائحة شذية والجزء المستخدم من هذا النبات، هى أوراق الحناء وهى أوراق بيضاوية الشكل يبلغ طولها 2 : 3 سم وعرضها 1 سم وحوافها محنية قليلا نحو الوجه السفلى.

تقول الدكتورة سهام صلاح الدين الهوارى، أستاذ العقاقير والنباتات الطبية بكلية الصيدلة جامعة القاهرة تحتوى أوراق الحناء على قليل من المواد السكرية والراتينجية كما تحتوى على مواد عطرية إلا أن المواد الهامة فى هذه الأوراق هى صبغة تسمى "اللوسون " أواللوزون" وتركيبها "اكسى نفتوكينون" يستعمل المسحوق الخشن لأوراق الحناء لصبغ الشعر ويكون هذا المسحوق بلون أخضر فى أول الأمر ولكن لا يلبث أن يصبح لونه مائلا للحمرة عندما يضاف إليه قليل من الماء الساخن، ويتعرض للهواء ولاستعمال الحناء يتم إضافة الماء الساخن إلى المسحوق ثم يترك فترة من الزمن ويؤخذ هذا المعجون ويوضع بين الشعر مباشرة ثم يلف الرأس بغطاء من القماش وبعد ثلاث ساعات على الأقل، يرفع الغطاء ويغسل الرأس فتصبغ الشعر بلون أصفر محمر فى بادئ الأمر ولكن هذا اللون يزداد غمقه مع الزمن لتأكسد المادة الصيغية.

وقد وجدت مومياء عديدة محناة الأيادى عند قدماء المصريين، ويمكن الحصول على ألوان من الحناء وذلك بخلطها مع بعض النباتات للحصول على مجموعة من الألوان المختلفة.

> - فهناك حناء بإضافة مسحوق ريزومات الراوند وهو يحتوى على جليكوزيدات ألترا كينونية ويعطى لونا مائلا إلى الإحمرار مع المادة الملونة فى الحناء وهى اللوزون كما يمكن إضافة مسحوق الكركم إلى ريزومات الحناء ويحتوى الكركم على صبغة نباتية صفراء، وتعطى مع مسحوق الحناء لون يميل إلى اللون الأصفر ويفضل استعمال الكركم مع الحناء لذوات الشعر الفاتح كما يمكن إضافة الشيح البابونج إلى الحناء لتكسب الشعر لونا فاتحا يميل إلى الاصفرار ويمكن إضافة مغلى الكركديه أو مغلى قشر الرمان أو مغلى قشر الباذنجان الأسود أو الشاى أو القهوة للحصول على لون بنى يميل إلى الحمرة قليلا "كستنائى" ومن يرغبن للحصول على اللون الأسود فيمكن إضافة بودرة النيلا INDIGO"" ويمكن عمل الحناء على شكل شامبو أو كريم وفى هذه الحالة يتم عمل التركيبة الخاصة بالشامبو أو الكريمات.

ويجب غسل الشعر جيدا قبل استعمال الحناء لإزالة الزيوت أو المواد الدهنية الموجودة بالشعر حتى لا تكون عازلا بين الشعر والمادة الملونة، ولتحقيق الفائدة يمكن إضافة كبسولات فيتامين " أ "معجون الحناء مع الماء أو النباتات الطبية كذلك يمكن إضافة صفار بيضتين وملعقتين كبيرتين من الزبادى ويضاف عصير الليمون فى حالة الشعر الدهنى أما الشعر الجاف فيجب عمل حمام زيت أو كريم بعد غسل الشعر من الحناء.