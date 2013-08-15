أخبار عاجلة

إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان -
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين -
السيسي يبحث التعاون مع شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية -
رئيس الوزراء: ندرس منع تصدير الأسماك -
علي جمعة لليتيم: «يا بختك يا هناك» -
صور| تشيع جثمان «شاعر المقاومة الشعبية» لمثواه الأخير بالسويس -
ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
المقاصة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية ويواصل مطاردة الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

فريق "اسمه ايه" يشارك في حملة إحياء الفن بالمناطق العشوائية

Google+ Print
فريق "اسمه ايه" يشارك في حملة إحياء الفن بالمناطق العشوائية فريق "اسمه ايه" يشارك في حملة إحياء الفن بالمناطق العشوائية

كتب : ندى سامي منذ 38 دقيقة

"الفن مش وزارة.. الفن في كل حارة" دعم الفن في المناطق العشوائية وترك مساحة لسكانها للتعبير عن آرائهم، بات اهتمام عدد من المجموعات الشبابية الفنية التي تحول القضايا المجتمعية الهادفة إلى عروض فنية مبتكرة ترسخ القيم والمبادئ الهامة وتترك مساحة لفئة كبيرة للظهور على الساحات الفنية.

وفي إطار تلك الحملة التي تستهدف المناطق العشوائية، أعلن فريق "اسمه ايه" عن مشاركته في مبادرة "حدوتة حتتنا"، التي تنظمها مجموعة "ماريونت" للفنون، بمنطقة رملة بولاق اليوم من الساعة السادسة مساءً وحتى الحادية عشر، لخلق مساحة مختلفة لتقديم عروض اجتماعية بحركات "المايم" الصامتة، وتعبيرات الوجه الملهمة.

وأفاد أحمد برعي مؤسس الفريق، لـ"الوطن"، أن "حدوتة حتتنا" مبادرة شبابية تجول الأحياء الشعبية للتعبير عن الثورة والأفكار المجتمعية المختلفة من خلال الفن والعروض المختلفة، بهدف وصول الفن للعشوائيات، فيما أضاف أن الفريق يهتم بتقديم فقرات ارتجالية مع أهل المناطق العشوائية، لتوسيع نطاق إشراكهم في الحياة الفنية، وإدراكهم لفنون المايم، والبانتنيوم وغيرها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد وطنطا

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد وطنطا

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد