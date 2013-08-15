فريق "اسمه ايه" يشارك في حملة إحياء الفن بالمناطق العشوائية

كتب : ندى سامي منذ 38 دقيقة

"الفن مش وزارة.. الفن في كل حارة" دعم الفن في المناطق العشوائية وترك مساحة لسكانها للتعبير عن آرائهم، بات اهتمام عدد من المجموعات الشبابية الفنية التي تحول القضايا المجتمعية الهادفة إلى عروض فنية مبتكرة ترسخ القيم والمبادئ الهامة وتترك مساحة لفئة كبيرة للظهور على الساحات الفنية.

وفي إطار تلك الحملة التي تستهدف المناطق العشوائية، أعلن فريق "اسمه ايه" عن مشاركته في مبادرة "حدوتة حتتنا"، التي تنظمها مجموعة "ماريونت" للفنون، بمنطقة رملة بولاق اليوم من الساعة السادسة مساءً وحتى الحادية عشر، لخلق مساحة مختلفة لتقديم عروض اجتماعية بحركات "المايم" الصامتة، وتعبيرات الوجه الملهمة.

وأفاد أحمد برعي مؤسس الفريق، لـ"الوطن"، أن "حدوتة حتتنا" مبادرة شبابية تجول الأحياء الشعبية للتعبير عن الثورة والأفكار المجتمعية المختلفة من خلال الفن والعروض المختلفة، بهدف وصول الفن للعشوائيات، فيما أضاف أن الفريق يهتم بتقديم فقرات ارتجالية مع أهل المناطق العشوائية، لتوسيع نطاق إشراكهم في الحياة الفنية، وإدراكهم لفنون المايم، والبانتنيوم وغيرها.