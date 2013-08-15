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"الصحة": ارتفاع حصيلة اشتباكات أمس إلى 421 قتيلا و3572 مصابا حتى الآن

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"الصحة": ارتفاع حصيلة اشتباكات أمس إلى 421 قتيلا و3572 مصابا حتى الآن "الصحة": ارتفاع حصيلة اشتباكات أمس إلى 421 قتيلا و3572 مصابا حتى الآن

كتب : أ ش أ الخميس 15-08-2013 12:21

أعلن الدكتور محمد فتح الله، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، عن ارتفاع حصيلة الاشتباكات التي وقعت أمس بالقاهرة والمحافظات، إلى 421 حالة وفاة و3572 مصابا، مشيرا إلى خروج 466 من المصابين من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم، فيما يتبقى 3106 آخرين تحت العلاج والملاحظة.

وأوضح فتح الله، أن عدد الوفيات بميدان رابعة بلغ 137 حالة وفاة، في حين بلغ عدد حالات الوفاة بميدان النهضة 57 حالة، وفي حلوان 29 حالة وفاة، فيما بلغت حالات الوفاة بباقي المحافظات 198 حالة.

وأشار إلى أن 2916 من إجمالي المصابين تراوحت إصاباتهم ما بين طلقات نارية وخرطوش، وتراوحت إصابات 656 آخرين ما بين إغماءات وضربات شمس وجروح وكدمات وكسور.

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