دراسة: أطفال البدينات يموتون أصغر سنا

كتب : ندى سامي الخميس 15-08-2013 13:22

أثبتت دراسات حديثة أن 35% من أطفال الأمهات البدينات أكثر عرضة للوفاة في سن مبكر وقبل البلوغ، كما أن 42% منهم أكثر عرضة للدخول إلى المستشفى بأمراض القلب كالبالغين.

وأكدت الدراسة التي أجري على أكثر من 3 آلاف طفل لأم بدينة لقو حتفهم بسبب تعرضهم لأمراض القلب وأمراض أخرى، بسبب تأثير صحة أمهاتهم أثناء الحمل، كما تعرضوا لأمراض الثمنة قبل البلوغ.

وأظهرت أبحاث أخرى أن الأوضاع في رحم الأم البدينة يمكن أن تسبب تغييرات الجسم مدى الحياة، والتي قد تؤثر على وظائف مثل التحكم في الشهية والتمثيل الغذائي، وتعتبر عوامل ما بعد الولادة مثل النظام الغذائي وممارسة التمارين الرياضية أو الميل الوراثي للسمنة لا يمكن استبعاده هو سبب المشاكل الصحية للأطفال.

وفقا لمنظمة الصحة العالمية، أكثر من 1.4 مليار من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و كبار السن يعانون من زيادة الوزن، وتضاعفت تلك النسبة في السنوات الأخيرة، ما يزيد من خطر تعرض الأطفال للأمراض، وللسمنة التي تكسبهم العديد من المشاكل الصحية والنفسية.