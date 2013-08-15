أخبار عاجلة

إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان -
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين -
السيسي يبحث التعاون مع شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية -
رئيس الوزراء: ندرس منع تصدير الأسماك -
علي جمعة لليتيم: «يا بختك يا هناك» -
صور| تشيع جثمان «شاعر المقاومة الشعبية» لمثواه الأخير بالسويس -
ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
المقاصة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية ويواصل مطاردة الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"الوفد" بالشرقية: الإخوان يستهدفون جر البلاد لدائرة العنف

Google+ Print
"الوفد" بالشرقية: الإخوان يستهدفون جر البلاد لدائرة العنف "الوفد" بالشرقية: الإخوان يستهدفون جر البلاد لدائرة العنف

أدان حزب الوفد بالشرقية كل أحداث العنف التى شهدتها المحافظة عقب قيام الشرطة بعملية فض اعتصامى "رابعة العدوية والنهضة"، والمتمثلة فى اعتداء جماعة الإخوان المسلمين على المواطنين الأبرياء وترويع الآمنين بالأسلحة النارية والبيضاء ومحاولة اقتحام ديوان عام المحافظة وعدد من مراكز الشرطة والأقسام ودور العبادة؛ لبث الفتنة بين المصريين التى اعتبرها أنّها محاولة من الجماعة لجرّ المواطنين والمتظاهرين السلميين لمربع العنف لندخل فى حرب أهلية ودائرة جديدة من العنف والعنف المتبادل.

وقال محمد زكى، رئيس لجنة الشباب، أن التظاهر والاعتصام السلمى حق لكل مواطن إلا أنه يرفض كل أشكال الخروج عن شروط السلمية ومعاييرها مطالب وزارة الداخلية بتحمل كامل مسئولياتها تجاه حماية المواطنين العزل ومؤسسات الدولة والتعامل بكل حزم مع الجماعة المسلحة المعتدية، كما نؤكد أننا على ثقة بانتصار إرادة الشعب، فالكلمة الأولى والأخيرة سوف تكون للشعب المصرى، وإن كل هذه المؤامرات ستذهب وستذروها الرياح.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365