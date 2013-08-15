"الوفد" بالشرقية: الإخوان يستهدفون جر البلاد لدائرة العنف

أدان حزب الوفد بالشرقية كل أحداث العنف التى شهدتها المحافظة عقب قيام الشرطة بعملية فض اعتصامى "رابعة العدوية والنهضة"، والمتمثلة فى اعتداء جماعة الإخوان المسلمين على المواطنين الأبرياء وترويع الآمنين بالأسلحة النارية والبيضاء ومحاولة اقتحام ديوان عام المحافظة وعدد من مراكز الشرطة والأقسام ودور العبادة؛ لبث الفتنة بين المصريين التى اعتبرها أنّها محاولة من الجماعة لجرّ المواطنين والمتظاهرين السلميين لمربع العنف لندخل فى حرب أهلية ودائرة جديدة من العنف والعنف المتبادل.

وقال محمد زكى، رئيس لجنة الشباب، أن التظاهر والاعتصام السلمى حق لكل مواطن إلا أنه يرفض كل أشكال الخروج عن شروط السلمية ومعاييرها مطالب وزارة الداخلية بتحمل كامل مسئولياتها تجاه حماية المواطنين العزل ومؤسسات الدولة والتعامل بكل حزم مع الجماعة المسلحة المعتدية، كما نؤكد أننا على ثقة بانتصار إرادة الشعب، فالكلمة الأولى والأخيرة سوف تكون للشعب المصرى، وإن كل هذه المؤامرات ستذهب وستذروها الرياح.