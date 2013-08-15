غرفة التجارة الألمانية تعلن استمرار نشاط شركاتها بمصر رغم الأحداث

أعلنت غرفة التجارة والصناعة فى مصر، اليوم الخميس، اعتزام الشركات الألمانية العاملة فى مصر عدم سحب أنشطتها هناك، وذلك رغم الاضطرابات الدامية التى وقعت أمس الأربعاء.

وفى مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال فولكر تراير، رئيس قسم الشركات الخارجية بالغرفة، إنه حتى الآن لا توجد إشارات تدعو إلى اتخاذ هذه الخطوة، مضيفاً أن الشركات الألمانية فى مصر لم تيأس من الوضع هناك بعد.

وأضاف تراير، أن هذه الشركات أظهرت موقفا مشابها خلال اضطرابات سابقة، ونوه إلى أن هذه الاضطرابات لم تكن موجهة إلى الأجانب.

غير أن غرفة التجارة والصناعة الألمانية تتخوف من حدوث انتكاسات للاقتصاد المصرى، وتزايد اعتماد البلاد على المانحين الأجانب.