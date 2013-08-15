إلهام شاهين: الأحداث تؤكد أن "الإخوان" هم الطرف الثالث.. والجيش أنقذ مصر من فتن محققة

كتب : أ ش أ منذ 26 دقيقة

أعربت الفنانة إلهام شاهين، عن بالغ أسفها إزاء أحداث القتل والعنف وإحراق أقسام الشرطة واستهداف الكنائس، من قبل جماعة الإخوان المسلمين وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.

وقالت إلهام شاهين إن الأحداث الراهنة التي تشهدها مصر، تؤكد أن جماعة الاخوان هي الطرف الثالث المسؤول عن أحداث العنف والقتل وإحراق أقسام الشرطة والمحاكم والكنائس، وهو ما ينهي عنه الدين الإسلامي الحنيف.

وأكدت أن جماعة الإخوان تسلك كل الطرق وتستهدف تدمير الوطن من أجل السلطة، وهو ما يتنافى مع قيم الانتماء، واصفة أحداث التخريب والقتل بأنها "أمر مؤسف".

وأضافت: "نحزن على مقتل جنودنا خير أجناد الوطن وشهداء الوطن"، متساءلة: "كيف يكون الاعتصام سلميا في ظل احتفاظ جماعة الإخوان بأسلحة مختلفة وترويعهم الآمنيين وأهالي المنطقة، وهو ما يتنافى مع السلمية، فضلا عن إحراق أقسام الشرطة والكنائس".

ووصفت قرار السلطات المصرية بإعلان حالة الطوارىء وحظر التجوال، بأنه أمر ضروري، مشيرة في الوقت ذاته إلى استغلال جماعة الإخوان قنوات فضائية بعينها تستهدف تأجيج الفتن وإحداث انقسامات في عدد من الشعوب العربية، مؤكدة أن تلك القنوات فقدت مصداقيتها، باستهدافها تنفيذ مخطط محكم لإضعاف الجيوش العربية، وخاصة مصر.

وقالت إلهام شاهين، إن مصر بجيشها العظيم بقيادتها الوطنية الحكيمة المتمثلة في الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، أنقذ مصر من شر الفتن المحققة، مؤكدة أن الجيش المصري مترابط بدعم من المصريين الشرفاء، واصفة من يستهدف الشرطة والجيش والقضاء المصري بأنهم المجرمين الحقيقيين الذين يخشون العدل، ولايخافون على وطنهم؟ مضيفة: "الجيش والشرطة المصرية أقوى مما يتخيل المجرمين".