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أبو تريكة منهار ' نفسيا ' .. والجهاز الفني يفكر في عدم إشراكه أمام ليوبار

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أبو تريكة منهار ' نفسيا ' .. والجهاز الفني يفكر في عدم إشراكه أمام ليوبار أبو تريكة منهار ' نفسيا ' .. والجهاز الفني يفكر في عدم إشراكه أمام ليوبار

حالة من الإنهيار النفسي انتابت نجم وسط الأهلي محمد أبو تريكة عقب متابعته للأحداث الجارية في أثناء تواجده مع بعثة فريقه في الكونجو حيث لقاء ليوبار في دوري أبطال إفريقيا.

وذكر مراسل FilGoal.com أن بعثة الأهلي أصيبت بالارتباك والقلق من الأحداث السياسية في مصر عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

فيما كان أبو تريكة أكثر المتأثرين المتابعين للأحداث أولا بأول عن طريق تصفح الإنترنت.

ويخشى الجهاز الفني بقيادة محمد يوسف المدير الفني استمرار حالة التأثر النفسي لأبو تريكة خلال مواجهة ليوبار، مما يفقده تركيزه في المباراة.

وعلم FilGoal.com أن يوسف قد لا يدفع بأبو تريكة أساسيا إذا استمر في الوضع النفسي الذي هو عليه حاليا.

ووصلت بعثة الأهلي إلى مدينة دوليسي الكونجولية بعد رحلة شاقة، معقل فريق ليوبار.

ويقام اللقاء يوم السبت المقبل ويبحث الأهلي عن أول ثلاث نقاط له بالمجموعة.

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