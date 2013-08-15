أخبار عاجلة

إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان -
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين -
السيسي يبحث التعاون مع شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية -
رئيس الوزراء: ندرس منع تصدير الأسماك -
علي جمعة لليتيم: «يا بختك يا هناك» -
صور| تشيع جثمان «شاعر المقاومة الشعبية» لمثواه الأخير بالسويس -
ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
المقاصة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية ويواصل مطاردة الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

الشرقية تستعد لتشييع جثمان 13 من معتمصوا رابعة العدوية والنهضة

  • 11
Google+ Print
الشرقية تستعد لتشييع جثمان 13 من معتمصوا رابعة العدوية والنهضة الشرقية تستعد لتشييع جثمان 13 من معتمصوا رابعة العدوية والنهضة

يستعد الالاف من اهالى مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية لتشييع جثمان 13 شهيد لقو مصرعم فى الاشتباكات اثناء فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة بين الاجهزة الامنية وانصار الرئيس المعزول محمد مرسى.
> وتشيع جثمان 5 منهم من مسجد الصحابة بمدينة منيا القمح وهم “1- صلاح عبدالمجيد على شردية “كفر الغنيمى”
> 2- محمد احمد هانى عبدالمقصود ” العزيزية”
> 3- محمود محمد عزب ” ابو طوالة”
> 4- محمد سعيد حسين ابوليلة ” الجديدة”
> 5- احمد محمد حافظ احمد حسن عطالله
> 6- عبدالله احمد السيد ابراهيم الربعماية
> 7- خالد ابو مسلم العقدة
> 8- عبدالستار عبداللطيف الصياد ” كفربدران”
> 9- وجية عبدالحميد مخيمر ” ميت سهيل”
> 10- السيد عنبة “بندر منياالقمح”
> 11- ايمن رجب تهامى سليم “قطيفة العزيزية”
> 12- عمر صابر القرماني ” بندر منياالقمح”
> 13- أسامه سويلم “بندر منياالقمح”

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا