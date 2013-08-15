الشرقية تستعد لتشييع جثمان 13 من معتمصوا رابعة العدوية والنهضة

يستعد الالاف من اهالى مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية لتشييع جثمان 13 شهيد لقو مصرعم فى الاشتباكات اثناء فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة بين الاجهزة الامنية وانصار الرئيس المعزول محمد مرسى.

> وتشيع جثمان 5 منهم من مسجد الصحابة بمدينة منيا القمح وهم “1- صلاح عبدالمجيد على شردية “كفر الغنيمى”

> 2- محمد احمد هانى عبدالمقصود ” العزيزية”

> 3- محمود محمد عزب ” ابو طوالة”

> 4- محمد سعيد حسين ابوليلة ” الجديدة”

> 5- احمد محمد حافظ احمد حسن عطالله

> 6- عبدالله احمد السيد ابراهيم الربعماية

> 7- خالد ابو مسلم العقدة

> 8- عبدالستار عبداللطيف الصياد ” كفربدران”

> 9- وجية عبدالحميد مخيمر ” ميت سهيل”

> 10- السيد عنبة “بندر منياالقمح”

> 11- ايمن رجب تهامى سليم “قطيفة العزيزية”

> 12- عمر صابر القرماني ” بندر منياالقمح”

> 13- أسامه سويلم “بندر منياالقمح”