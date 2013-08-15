اختاري الزهور زينةً لحجابك

تعود طبعة الزهور إلى الظهور بين فترة وأخرى؛ وها هي اليوم تفرض نفسها بقوّة على اتجاهات الموضة العالميّة، ما يجعلها موضع اهتمام المحجّبات وأحد خياراتهنّ، عند انتقاء طبعات الحجاب، بهدف إضفاء لمسة عصريّة على إطلالاتهنّ.

لكن عند اتخاذ قرار ارتداء الحجاب بطبعة الزهور (فلورال)، لا بدّ من الانتباه إلى النقاط التالية:

ـ لا بدّ من أن تكون الملابس غير مطبّعة، كي لا تتحوّل الإطلالة إلى مهرجان للطبعات.

ـ يُفضّل أن تكون قطعة الملابس الفوقيّة (البلوزة أو القميص) من لون واحد.

ـ عند اختيار الاكسسوار، عليك انتقاء الألوان الأقلّ حضوراً في الأزهار، واعتمادها. وإذا كنت تخشين المبالغة، فعليك بالاتجاه إلى الألوان الحياديّة واختيار لون واحد.

ـ الإقلال من الاكسوارات، والاكتفاء بالخاتم، مع السوار أو الساعة.

ـ اختيار حقيبة وحذاء مناسبين، بألوان مناسبة للزهور الموجودة في الحجاب.

ـ الزهور قد تتنوّع بين الكبيرة والصغيرة، فاختاري الأكثر راحة بالنسبة إليك؛ وليكن خيارك من الألوان مناسباً للون بشرتك؛ فالزهور ذات الألوان الداكنة تُناسب البشرة الفاتحة أكثر، فيما الأزهار ذات الألوان الفاتحة تمنحك وجهاً أكثر إشراقاً، إذا كنت من السمراوات.

ـ ليكن مكياجك هادئاً وبسيطاً لكي يتناسب مع الزهور الظاهرة في حجابك.