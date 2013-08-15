اجتماع لمحافظ الغربية ومدير الأمن لبحث الخطة الأمنية بالمحافظة

عقد اللواء دكتور محمد نعيم محافظ الغربية الجديد، اجتماع صباح اليوم باللواء حاتم عثمان مدير أمن الغربية لبحث الخطة الأمنية لتأمين المنشآت الحيوية والمصالح الحكومية والتواجد الأمنى بالشارع.

وطالب أيضا ببحث سبل تطوير الأداء الأمنى خلال المرحلة المقبلة مع استمرار رفع درجة الاستعدادات القصوى داخل المؤسسة الشرطية ومديرية الأمن وجميع الأقسام والمراكز وفرق الأمن والأمن المركزى خلال الفترة القادمة مع استمرار الخدمات الأمنية والأكمنة الثابتة والمتحركة للقبض على العناصر المشتبه بها والتى تحمل أسلحة أو مثيرة للشغب.