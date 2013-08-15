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مروة محمد تسببت بأزمة في حفل محمد عبده

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مروة محمد تسببت بأزمة في حفل محمد عبده مروة محمد تسببت بأزمة في حفل محمد عبده

حضرت الفنانة مروة محمد حفل فنان العرب محمد عبده، الذي أقيم في مركز التجارة العالمي بدبي، فذهبت الحفل كمعجبة لتستمتع بغناء فنان العرب، وقبل انتهاء الحفل بدقائق قررت المغادرة فلمحها بعض من الجمهور وتسارعوا لإلتقاط الصور معها وإهدائها الورود وسؤالها عن أعمالها الجديدة، وبعدها علم باقي الحضور بوجودها فتسابقوا للوصول إليها داخل القاعة، والتفوا حولها ما أدى إلى إزدحام في القاعة وتدخل الأمن لمساعدة مروة محمد كي تتمكن من الخروج، وبعد خروجها من القاعة بحراسة رجال الأمن لاحقها الجمهور إلى خارج القاعة ولكن رجال الأمن منعوهم من الاقتراب.

الجدير بالذكر أن مروة محمد حضرت في الفترة الأخيرة العديد من الحفلات الخيرية التي أقيمت في دبي في شهر رمضان الكريم.

من ناحية أخري تستعد مروة محمد للمشاركة في عمل درامي جديد حيث أنها تقرأ عدة سيناريوهات معروضة عليها لتختار منها الدور الذي يناسبها، كما أنها تحضر مفاجأة جديدة لجمهورها سيعلن عنها قريباً.

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سيدتي

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