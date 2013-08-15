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Michelle Williams نجمة إعلاناتLV

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Michelle Williams نجمة إعلاناتLV Michelle Williams نجمة إعلاناتLV

اختارت دار الأزياء الشَّهيرة "Louis Vuitton" الممثِّلة Michelle Williams لتكون الوجه الإعلانيّ لها في موسم خريف وشتاء 2013، وقد ظهرت النَّجمة في صور الإعلانات مع اثنتين من أجمل حقائب الدار الفريدة, وهما: حقيبة W ، وحقيبة Capucines.
تميَّزت حقيبة W بخطوط واضحة وألوان متضاربة جميلة، بينما سلَّطت حقيبة Capucines بتصميمها الخالد الضوء على حرفيَّة الدَّار وجودة منتجاتها.
وستطلق صور الحملة الإعلانيَّة من "LV" ببطلتها Michelle Williams في شهر سبتمبر بحقيبة W، وتتبعها صور حقيبة Capucines في شهر أكتوبر.

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سيدتي