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بالصور.. زيارة مفاجئة لمحافظ القليوبية للوحدة المحلية ببنها

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بالصور.. زيارة مفاجئة لمحافظ القليوبية للوحدة المحلية ببنها بالصور.. زيارة مفاجئة لمحافظ القليوبية للوحدة المحلية ببنها

قام المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، صباح اليوم، بزيارة مفاجئة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها، تفقد خلالها المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، وعددا من مكاتب خدمة المواطنين.

وحذر المحافظ خلال الزيارة من التهاون فى خدمة المواطنين أو تعطيل مصالحهم، وشدد على استمرار حالة الطوارئ وإلغاء جميع إجازات الموظفين الرجال، وأصدر تعليماته بضرورة تأمين مبانى الدواوين العامة خوفاً من وقوع أعمال عنف، كما أصدر تعليماته إلى جميع السائقين بإخلاء جميع الجراجات.

وطالب المحافظ المواطنين بالحضور إلى مكتبه فورا إذا تعرضوا لتعطيل مصالحهم فى أى مكان على مستوى المحافظة، مضيفا بقوله "لا مكان عندى للفاسدين والمتخاذلين".

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس مصطفى عباس رئيس المدينة، والمهندس هشام البمبى مدير الإدارة، وسامى صالح مساعد رئيس المدينة.

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