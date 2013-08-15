أخبار عاجلة

بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان -
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين -
السيسي يبحث التعاون مع شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية -
رئيس الوزراء: ندرس منع تصدير الأسماك -
علي جمعة لليتيم: «يا بختك يا هناك» -
صور| تشيع جثمان «شاعر المقاومة الشعبية» لمثواه الأخير بالسويس -
ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
المقاصة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية ويواصل مطاردة الأهلي -
ميدو عن تعيين العندليب مديرًا للكرة بالزمالك: «عمره ما مد إيده» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

أهالى ميت عفيف بالمنوفية ينعون شهيد الشرطة الرقيب ياسر عبد الوهاب .

  • 11
Google+ Print
أهالى ميت عفيف بالمنوفية ينعون شهيد الشرطة الرقيب ياسر عبد الوهاب . أهالى ميت عفيف بالمنوفية ينعون شهيد الشرطة الرقيب ياسر عبد الوهاب .

نعى اهالى قرية ميت عفيف التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية شهيد الشرطة رقيب ياسر عبد الوهاب والذى استشهد امس فى احداث الهجوم على قسم شرطة كرداسة .
> وقال رضا رزق احد اقارب الشهيد :”ان لا احد يستطيع ان ينكر ان ياسر كان بسملة تطيب بها الجراح وكان يحاول ان يخفف عن الجميع من الالام وانه يبلغ من العمر 37 عام ووالدتة متوفية ويعول والدة طرح الفراش”.
> واضاف رزق : “ان الشهيد متزوج ولدية من الابناء 3 اكبرهم يبلغ من اعمر عشر سنوات , وطالب رزق بحق الشهيد ممن قتلوة “.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا