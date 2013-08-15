أهالى ميت عفيف بالمنوفية ينعون شهيد الشرطة الرقيب ياسر عبد الوهاب .

نعى اهالى قرية ميت عفيف التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية شهيد الشرطة رقيب ياسر عبد الوهاب والذى استشهد امس فى احداث الهجوم على قسم شرطة كرداسة .

> وقال رضا رزق احد اقارب الشهيد :”ان لا احد يستطيع ان ينكر ان ياسر كان بسملة تطيب بها الجراح وكان يحاول ان يخفف عن الجميع من الالام وانه يبلغ من العمر 37 عام ووالدتة متوفية ويعول والدة طرح الفراش”.

> واضاف رزق : “ان الشهيد متزوج ولدية من الابناء 3 اكبرهم يبلغ من اعمر عشر سنوات , وطالب رزق بحق الشهيد ممن قتلوة “.