هل يضعف زيت السعد من نمو شعر الجسم؟

أرسلت قارئة تقول: ما حقيقة تأثير زيت السعد على نمو شعر الجسم؟ وهل يضعف حقا من نموه مع الاستخدام المتكرر؟ وهل له آثار سلبية على البشرة؟ كأن يتسبب بالتهابها أو تحسسها، حيث نصحتنى صديقة باستخدامه لإضعاف نمو الشعر بالجسم ولكنى أخشى من تأثر بشرتى به بشكل سىء.

تجيب عن هذا السؤال الدكتورة هديل جهاد أخصائية الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر جامعة عين شمس قائلة:

هنالك العديد من التجارب التى قام بها البعض من استخدام زيت السعد لإضعاف نمو وكثافة شعر الجسم، وعلى الرغم من اختلاف النتائج من سيدة إلى أخرى إلا أنه من المعروف أن الحصول على نتائج يحدث بعد الاستخدام لفترة طويلة، قد تصل إلى عامين متواصلين.

أما عن الآثار السلبية التى يمكن أن تنتج عن استخدام زيت السعد فغالبا لا ينتج عنه أى آثار سلبية سيئة، فهو مادة طبيعية لا تسبب أى التهابات أو أضرار للبشرة لذا ففى حالة عدم تحقيق نتائج إيجابية لا داعى للقلق من تأثيره السلبى.