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ما هو تأثير مياه حمام السباحة على شعر الرأس؟

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ما هو تأثير مياه حمام السباحة على شعر الرأس؟ ما هو تأثير مياه حمام السباحة على شعر الرأس؟

أرسلت قارئة تقول: ابنتى عمرها عشرة سنوات، وتسبح بشكل شبه يومى فى حمام السباحة طوال فترة الصيف ولكنى ألاحظ أن شعرها يتأثر بشكل سيئ ويجف، فما هى الآثار السلبية التى يتعرض لها الشعر نتيجة مياه حمامات السباحة، وكيف يمكن التعامل معها وتجنبها؟.

تجيب عن هذا السؤال الدكتورة هديل جهاد أخصائية الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، جامعة عين شمس قائلة:
> تحتوى مياه حمام السباحة على كمية كبيرة من الكلور والذى ينتج عنه العديد من الآثار السلبية ومن أهمها تفتيح لون الشعر، فهو مادة مبيضة وبالتالى تؤثر على لون الشعر الطبيعى كما أن الكلور يعمل على إزالة طبقة الكيراتين المغلفة للشعر كما يتسبب فى حرقة وهو ما يؤدى إلى جفافه وعلاج هذا الجفاف يكون بالحرص على استخدام حمامات الكريم بشكل متكرر واستخدام السيروم، وأفضل طريقة لتجنب تلك الآثار هى ارتداء غطاء للرأس قبل التعرض لتلك المياه.
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مصر 365