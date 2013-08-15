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"إخوان" الإسماعيلية تعلن حالة الطوارئ في المستشفى الميداني بمسجد الصحابة

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"إخوان" الإسماعيلية تعلن حالة الطوارئ في المستشفى الميداني بمسجد الصحابة "إخوان" الإسماعيلية تعلن حالة الطوارئ في المستشفى الميداني بمسجد الصحابة

كتب : إنجي هيبة منذ 24 دقيقة

أعلن تحالف دعم الشرعية بالإسماعيلية عن بدء الفعاليات ليوم الخميس بعد صلاة الظهر أمام مسجد الصالحين وعقب تشيع جثمان قتلى ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها في أحداث الأربعاء، والذي لقبته القوى السياسية بالإسماعيلية بـ"الأربعاء الأسود"، نتيجة وقوع اشتباكات دامية بين أنصار الجماعة والمواطنين.

فيما أعلنت جماعة الإخوان عن إعلان حالة الطوارئ داخل المستشفى الميداني الذي تم نقله إلى مسجد الصحابة بعد الاعتداء عليه في مسجد الصالحين وتوافد حالات إصابة مباشرة بالرصاص الحي ومعظمها في الرأس والرقبة والقلب بهدف القتل على أيدي بلطجية.

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