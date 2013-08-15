مدير أمن الإسكندرية: ضبط 48 متهمًا في أحداث العنف أمس.. واستشهاد ضابط ومجند و36 مصابًا

كتب : هيثم الشيخ منذ 3 دقائق

أعلنت مديرية أمن الإسكندرية، أن القوات تمكنت من ضبط 48 متهمًا خلال الاشتباكات التي اندلعت أمس بين قوات الأمن وأنصار الرئيس المعزول، والتي أسفرت عن مقتل العشرات، واشتعال النيران في المجلس المحلي، ونقطة الإبراهيمية، وتلفيات في عدد من المنشآت الشرطية، ومكتبة الإسكندرية، وتحطيم سيارتين للشرطة، وغيرها مملوكة للمواطنين.

وقال اللواء أمين عز الدين، مدير أمن الإسكندرية، إن المتهمين جاري فحصهم بعد أن ضبط بحوزة بعضهم "2 سلاح ناري - 2 سلاح أبيض - نبلة - جنزير صديري واقي - جوانتي - صاعق - قناع وجه - قناع واقي من الغاز - 4 طلقة عيار 9 ملي - طلقتين آلية - فارغ طلقة 9 ملي - 3 سنكي - درع".

وأوضح مدير الأمن أن أحداث الأمس أسفرت عن استشهاد النقيب حسام السيد بهي السيد، من قوة الإدارة العامة للأمن المركزي بالإسكندرية "قطاع مرغم"، متأثرًا بإصابته بطلقتين ناريتين بالبطن، واستشهاد المجند فاروق أحمد عبدالله، من قوة الإدارة العامة للأمن المركزي بالإسكندرية "قطاع النزهة"، متأثرًا بإصابته بطلق ناري بالبطن، وإصابة 5 ضباط، و12 فرد أمن، و19 مجندًا.

وأضاف اللوار أمين عز الدين، أن الأحداث تسببت في احتراق طابقين بمحتوياتهما بمبنى المجلس الشعبي المحلي "المقر المؤقت للمحافظة"، دائرة قسم شرطة العطارين، وتهشم 12 لوح زجاجي بواجهة وبوابات مكتبة الإسكندرية، واحتراق محتويات نقطة شرطة الإبراهيمية التابعة لقسم شرطة باب شرقي، وحدوث تلفيات باللافتة الخاصة بنقطة شرطة الشاطبي التابعة لقسم شرطة باب شرقي.

وأشار مدير الأمن إلى أن الأحداث أسفرت عن احتراق محتويات مكتب مرور الجامعة بالكامل، واحتراق سيارتي شرطة، و3 سيارات محجوزين على ذمة قضايا بفناء قسم شرطة برج العرب، واحتراق سيارتي ملاكي، وحدوث تلفيات بـ4 سيارات أخرى مملوكين للأهالي.