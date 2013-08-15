5 أماكن سياحيّة لتذوّق الشوكولاتة

من المعروف أنّ الشوكولاتة تُشكّل مصدراً للسعادة، وتُعدّ نقطة ضعف العديد من السيّدات؛ فإذا كنت من عشّاق تذوّق الشوكولاتة، فإنّ موقع "سيدتي نت" يُرافقك في جولة على أبرز الأماكن الشهيرة بصنع الشوكولاتة:

ـ تُعتبر "سويسرا" لؤلؤة أوروبا، وليس بإمكانك زيارتها من دون أن تقصدي مدينة "زيوريخ" Zurich التي تُعتبر من أشهر المدن العالميّة المختصّة بصناعة الشوكولاتة.ويتوفّر فيها أكثر من 100 نوع من الشوكولاتة التي تُصنع من مزيج المكسّرات والكاكاو والفاكهة. ومن أهمّ متاحف الشوكولاتة السويسريّة:متحف "ألبروز" Alprose في مدينة "لوغانو" Lugano الذي يقوم بإنتاج أكثر من 8000 طن من الشوكولاتة سنويّاً. كما يُتيح للزائر فرصة مراقبة عمليّة إنتاج الشوكولاتة وكيفيّة تصنيعها.

ـ وللاستمتاع بألذّ طعم للشوكولاتة، عليك زيارة مدينة "برشلونة" الاسبانية، حيث الشوكولاتة جزء من تاريخ الطهو الإسبانيّ. كما بإمكانك أن تقصدي متحف الشوكولاتة في "برشلونة"، الذي يقدّم للزائر صورة متكاملة عن الكيفيّة المعتمدة لتحويل الشوكولاتة من مادة الكاكاو مرّة المذاق إلى قطعٍ صلبة مختلفة النكهات، مقابل 4.30 يورو للشخص.أمّا الأطفال ممّن هم دون الـ7 سنوات فيدخلونه مجّاناً. ويفتح المتحف أبوابه طيلة أيّام الأسبوع، من الـ 10 صباحاً وحتّى الـ8 مساءً، باستثناء يوم الأحد من الـ 10 صباحاً وحتّى الـ 3 من بعد الظهر.

ـ زوري مدينة "كولونيا" الألمانيّة الملقّبة بـ "عاصمة الشوكولاتة"، حيث بإمكانك التجوال داخل "متحف الشوكولاتة" هناك وتذوّق الأطعمة المعدة منها.

ـ وتشتهر فرنسا بتصنيع أفخر أنواع الشوكولاتة.وقد نظّمت سابقاً للسياح تجربة الإبحار بقوارب مصنوعة من الشوكولاتة، فيما تتنوّع معارض الشوكولاتة الفرنسية، لا سيّما في "باريس"، وتضمّ تحفاً وتماثيل مصنوعة من الشوكولاتة الملوّنة. أمّا مركز "فالرونا" Valrhona فله تاريخ طويل في عالم الشوكولاتة، ويمتاز بحبوب الكاكاو المستوردة من جنوب أفريقيا.

ـ وأخيراً، لا تنسي زيارة "بلجيكا" للاستمتاع بتذوّق ألذّ أنواع الشوكولاتة التي تُناسب جميع الأذواق. بإمكانك أن تتجوّلي في مركز Godiva Chocolatier في "بروكسيل" الذي يُعدّ من أقدم مراكز بيع الشوكولاتة، بالإضافة إلى أشهر محلات بيع الشوكولاتة في بروكسيل، منها: Wittamer .جدير بالذكر أنّ بلجيكا تُنتج أكثر من 172.000 طنّ من الشوكولاتة سنويّاً.