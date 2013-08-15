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أحدث 30 تصميم أظافر من موقع Pinterest

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أحدث 30 تصميم أظافر من موقع Pinterest أحدث 30 تصميم أظافر من موقع Pinterest

انتشرت أنواع من الموضة العالميّة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كـ"أنستغرام" و"واتساب" و"بينتيريست"، ما جعل المرأة تحديداً قادرة على اختيار الموضة التي تهواها وتعشقها، لا سيما عبر موقع "بينتيريست". وقد سمح هذا الموقع للمرأة والرجل بنقل الموضة بحذافيرها، حيث يجدّ كلٌّ من الجنسين داخل الموقع ما يبتغي، في ظلّ وجود تسهيلات تقنية يُتيحها الموقع، ويسمح من خلالها بوضع موضة المكياج في "فولدر خاصّ"، مثلما هو الأمر تماماً بالنسبة إلى الشعر والأظافر...
ولأننا دخلنا منذ فترة في موضة تسمّى "هوس تصميم الأظافر وتزيينها"، لا سيما في أوساط النساء، فإنّ موقع "سيدتي نت" ينقل إليك أبرز 30 تصميماً حديثاً من موقع Pinterest، فشاهدي هذه الصور، واختاري التصاميم التي تلفت انتباهك.

تجدين في موضة الأظافر لهذا الموسم الألوان الحياديّة التي تتدرّج من البيج الفاتح إلى البنيّ إلى تدرّجات الأزرق.
كذلك تجدين الألوان الفرحة والزاهيّة سيّدة هذه الموضة، إلى جانب الأبيض والأسود، مع ضرورة نقش الأظافر وتزيينها بالطلاء الفضيّ أو الخيوط الذهبيّة أو القطع اللمّاعة وغيرها من التصاميم اللافتة والجذّابة التي تعجبك.
شاركينا رأيك بهذه الصور، واختاري ما يُناسبك.

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سيدتي