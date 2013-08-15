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وفاة لاعب بكهرباء الإسماعيلية أمام ديوان المحافظة على يد ملثمين

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وفاة لاعب بكهرباء الإسماعيلية أمام ديوان المحافظة على يد ملثمين وفاة لاعب بكهرباء الإسماعيلية أمام ديوان المحافظة على يد ملثمين
لقي سامح سيد عبد المنعم، لاعب فريق كهرباء الإسماعيلية، مصرعه، مساء الأربعاء، أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية أثناء محاوله أنصار الرئيس المعزول اقتحام المبنى. وكان اللاعب موجودا في منطقة الأحداث، حيث لقي مصرعه بعد أن تلقى ثلاث طلقات نارية في رأسه وصدره وقدمه اليسرى، من قِبل مجموعة من الملثمين قاموا بإطلاق نار عشوائي على المنطقة المحيطة بالمبنى. ومن جانبه أشاد أشرف عبد العظيم، المدير الإداري لفريق كهرباء الإسماعيلية، باللاعب الراحل، مؤكدا أنه كان متميزا في مستواه ومن اللاعبين الأساسيين الذين كان لهم دور مع الفريق منذ أن انضم إليه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية. ولم يكن «سامح» اللاعب الوحيد الذي لقي حتفه في أحداث، الأربعاء، حيث كان قد توفي العقيد عامر عبد المقصود، لاعب الترسانة السابق في السبعينيات ونائب مأمور قسم شرطة كرداسهة على يد الملثمين الذين اقتحموا مركز الشرطة.

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