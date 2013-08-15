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هل تعجبك "نجلاء" بطلة "الأوراق المتساقطة"؟

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هل تعجبك "نجلاء" بطلة "الأوراق المتساقطة"؟ هل تعجبك "نجلاء" بطلة "الأوراق المتساقطة"؟

استطاعت النجمة التركية- الالمانية فخرية أوجن Fahriye Evcen، ابنة الثامنة والعشرين عاماً، أن تدخل قلوب الناس من خلال دور البطولة الذي لعبته في مسلسل "الأوراق المتساقطة" باسم "نجلاء". فاداؤها كان بارعاً وحضورها كان لافتاً على مدار حلقات المسلسل. وبدت فخرية صاحبة ذوق متجدد وجريء، نلتمسه أيضاً في إطلالاتها المتنوعة، حيث تختار أزياء لافتة بعض الشيء، وفساتين بقصات أنيقة. نستعرض معاً مجموعة من الإطلالات التي اختارت فيها فخرية أن تطلّ بمظهر متميّز، بعضها بفساتين جريئة وبعضها بسراويل عصرية. فما رأيك بذوقها؟

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