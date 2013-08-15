ننشر أسماء ضحايا أحداث الأمس فى شمال سيناء

أعلنت مصادر أمنية بشمال سيناء، أن إجمالى ضحايا أحداث يوم أمس من قوات الأمن والأهالى بلغ 17 عسكريا وشرطيا ومدنيا، وهم 2 من جنود الجيش بمنفذ بيع الخدمة الوطنية بالعريش اختطفهم مجهولين وقتلوهم، وألقوا بجثثهم فى حى السمران بالعريش، والمجند محمد السيد على 21 سنة تم قنصه أمام النيابة العسكرية.

والمصابون كلا من الجندى بالجيش عمر فتحى عبدالمعطى "22 سنة" طلق نارى بالصدر وسط مدينة الشيخ زويد، وإصابة المجند شرطة أحمد محمود محمد "22 سنة" بقسم شرطة الشيخ زويد، والملازم خالد شبانة بطلق نارى بالكتف من قوة قسم ثالث العريش، وكلا من الجندى أحمد فؤاد حسن، ومحمود أحمد عبدالمقصود من قوة الجيش بمعسكرات رفح.

والمدنيون ضحايا الأحداث هم ، محمد أحمد حسن "21 سنة" بالشلاق توفى بطلق نارى بالصدر، وأمنة أحمد زايد "43سنة" توفت بطلق نارى بالرأس، وإصابة كلا من إبراهيم سلام جمعه بطلق نارى بالقدم فى كمين الريسة.

وفرج محمود سليمان ومحمد عيد طلبة ومحمد مجدى حسن وإسلام محسن عقيل، وأحمد جمال عايش وهشام محمد عزام، وأصيبوا بطلقات خرطوش فى بئر العبد.

كما وقع حادث انقلاب لسيارة شرطة بعد مصنع الاسمنت تجاه العريش اسفر عن اصابةالجنود، محمد السيد سالم جرح قطعى ومحمد سيلام محمد كسر بالعمود الفقرى، وحازم الشناوى حازم كدمات، ومحمد محمود كسر بالقدم، والنقيب عمر مصطفى اشتباه كسر.