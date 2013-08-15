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ارتفاع ضحايا اشتباكات الإسكندرية أمس إلى 22 حالة وفاة

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ارتفاع ضحايا اشتباكات الإسكندرية أمس إلى 22 حالة وفاة ارتفاع ضحايا اشتباكات الإسكندرية أمس إلى 22 حالة وفاة

أصدرت مديرية أمن الإسكندرية بيانًا أكدت فيه وفاة النقيب حسام السيد بهى السيد من قوة الإدارة العامة للأمن المركزى بالإسكندرية "قطاع مرغم" متأثراً بإصابته بطلقين ناريين بالبطن، والمجند فاروق أحمد عبد الله- من قوة الإدارة العامة للأمن المركزى بالإسكندرية "قطاع النزهه" متأثراً بإصابته بطلق نارى بالبطن، وإصابة عدد 5 ضباط وعدد 12 فردًا وعدد 19 مجندا على خلفية الاحتجاجات العنيفة التى قام بها أعضاء جماعة الإخوان المسلمين لفض اعتصامى رابعة والنهضة.

وأكد البيان على وفاة عدد 22 شخصا من الأهالى وإصابة عدد 59 شخصا، وحدوث تلفيات، حيث احتراق طابقين بمحتوياتهما بمبنى المجلس الشعبى المحلى "المقر المؤقت للمحافظة" دائرة قسم شرطة العطارين وتهشم عدد 12 لوحا زجاجيا بواجهة وبوابات مكتبة الإسكندرية، دائرة قسم شرطة باب شرقى، واحتراق كافة محتويات نقطة شرطة الإبراهيمية من الأثاث- التابعة لقسم شرطة باب شرقى، وحدوث تلفيات باللافتة الخاصة بنقطة شرطة الشاطبى - التابعة لقسم شرطة باب شرقى، واحتراق محتويات مكتب مرور الجامعة بالكامل- دائرة قسم شرطة باب شرقى، واحتراق عدد "2" سيارة شرطة، وعدد 3 سيارات محجوزين على ذمة قضايا بفناء قسم شرطة برج العرب، واحتراق عدد 2 سيارة، وحدوث تلفيات بعدد 4 سيارات أخرى مملوكة للأهالى.

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