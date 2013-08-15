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محافظ كفر الشيخ الجديد: فض الاعتصامات تأكيد على دور الشرطة واستعادة هيبة الدولة

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محافظ كفر الشيخ الجديد: فض الاعتصامات تأكيد على دور الشرطة واستعادة هيبة الدولة محافظ كفر الشيخ الجديد: فض الاعتصامات تأكيد على دور الشرطة واستعادة هيبة الدولة
عجوة: أحذر الجهات التنفيذية بالمحافظة من تدخلها في أي دور بالحياة السياسية

كتب : كرم القرشي منذ 23 دقيقة

قال المستشار عزت عجوة، محافظ كفر الشيخ الجديد، إن فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة هو تأكيد على دور الشرطة، واستعادة هيبة الدولة، وفرض سيادتها على أراضيها من خلال احترام القانون.

وأكد عجوة تقديره لدور الصحافة والإعلام، في كشف الحقائق، وإنارة الرأي العام، مضيفا أنه سيخصص لكل وحدة محلية مندوبا بديوان المحافظة، يخصص له تليفون لتلقى الاتصالات من أصحاب الشكاوى من المواطنين، من الثامنة صباحا، حتى 12 ظهرا لعرضها عليه شخصيا، لحل تلك المشكلات، مشيرا إلى أن المصداقية أهم شيء لديه.

كان العاملون بالديوان العام والقيادات التنفيذية وبعض القوى الثورية وأهالي المحافظة استقبلوا أمس المحافظ الجديد، متمنين له دوام التوفيق لتحقيق آمال شعب المحافظة.

وعقب ذلك عقد المحافظ لقاءا إعلاميا مع الصحفين والإعلاميين ومراسلي الصحف والقنوات الفضائية بمكتبه، وأشار إلى التعاون المستمر مع قيادات المحافظة، والقوى الثورية، مؤكدا على نظام جديد في العمل من خلال الخطط المستقبلية للمحافظة ودفع عجلة الإنتاج، محذرا الجهات التنفيذية بالمحافظة من تدخلها في أي دور بالحياة السياسية، فلا يمكن أن تكون لها دور في تصنيف الأشخاص بانتماءاتهم.

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DMC

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