ضبط 7 اخوان حرقوا مبنى الامن الوطني بدمياط

تمكنت الأجهزة الأمنية بدمياط من ضبط 7 من المنتمين لجماعة الأخوان المسلمين بدمياط بعد محاولتهم امس حرق مبنى الامنى الوطني وهم “ صبرى .ع .م سن 40 كهربائى ومقيم بناحية العباسية دائرة مركز كفر سعد ، وبهاء .ب .ع سن 38 محاسب ومقيم بناحية الشيخ درغام ، و عبد الله .اد .ا سن 37 حاصل على ليسانس اداب ومقيم بناحية الابراهيمية مركز كفر سعد .

كما تم ضبط معاذ .ص .ع سن 17 طالب ومقيم بمساكن مبارك دائرة قسم شرطة دمياط الجديدة ، وعمار .ش .م سن 20 طالب ومقيم بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة، ومحمود .خ .ا سن 45 بقال ومقيم بناحية الركابية دائرة مركز كفر البطيخ ، ووناجح .ي .ا سن 35 ومقيم بدائرة مركز فارسكور .