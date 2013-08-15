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ضبط 7 اخوان حرقوا مبنى الامن الوطني بدمياط

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ضبط 7 اخوان حرقوا مبنى الامن الوطني بدمياط ضبط 7 اخوان حرقوا مبنى الامن الوطني بدمياط

تمكنت الأجهزة الأمنية بدمياط من ضبط 7 من المنتمين لجماعة الأخوان المسلمين بدمياط بعد محاولتهم امس حرق مبنى الامنى الوطني  وهم “ صبرى .ع .م  سن 40 كهربائى ومقيم بناحية العباسية دائرة مركز كفر سعد ، وبهاء .ب .ع  سن 38 محاسب ومقيم بناحية الشيخ درغام ، و عبد الله .اد .ا  سن 37 حاصل على ليسانس اداب ومقيم بناحية الابراهيمية مركز كفر سعد .

كما تم ضبط معاذ .ص .ع  سن 17 طالب ومقيم بمساكن مبارك دائرة قسم شرطة دمياط الجديدة ، وعمار .ش .م سن 20 طالب ومقيم بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة، ومحمود .خ .ا  سن 45 بقال ومقيم بناحية الركابية دائرة مركز كفر البطيخ ، ووناجح .ي .ا  سن 35 ومقيم بدائرة مركز فارسكور .

 

 

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