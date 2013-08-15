تخلصى من البقع الداكنة بوجهك بقناع المشمش وزيت الزيتون وعسل النحل

هناك الكثير من الفواكه التى تساعد فى علاج الكثير من الأمراض وتجديد خلايا البشرة، ويمكن عمل بعض أقنعة منها مثل استخدام الموز والفراولة والمشمش.

قالت الدكتورة سهام صلاح الدين الهوارى أستاذة العقاقير والنباتات الطبية بكلية الصيدلة جامعة القاهرة، يعتبر عصير الموز باللبن من العصائر التى تحمى من الإصابة بارتفاع ضغط الدم، فالموز غنى بالسكريات والمعادن، وخاصة البوتاسيوم ويجب تناوله عندما يكون ناضجا تماما، مشيرة إلى أن الموز يحتوى على مواد بروتينية 2 جرام ومواد دهنية 6 0، ومواد سكرية 25 جراما وماء 74 % والموز غنى بالسكريات وفيتامين "سى"، وفيتامين "ب 6" والماغنسيوم والألياف.

ونصحت بتناول الموز للرياضيين الذين يبذلون مجهودا شاقا، ولتحمل المجهود الشاق، وكذلك الأطفال لأنه يساعد على النمو، مضيفة أن الموز يستعمل فى أقنعة الوجه ليحافظ على نضارة البشرة ويجعلها صافية ويتميز الموز بأنه غنى بالبوتاسيوم الذى يقاوم الإجهاد، ويقوى المفاصل لأن نقص البوتاسيوم يؤدى إلى تشنجات بالعضلات الخلفية للساق أو الشعور بإرهاق غير عادى لأبسط مجهود وآلام المفاصل واضطرابات النوم، وبرودة الأطراف، لذا يجب الإكثار من تناول عصير الموز باللبن مع ملعقة عسل خاصة لمن يتناولون أدوية مدرات البول.

وأوضحت أن المشمش يحتوى على فيتامين "سى وإيه" والبيتاكاروتين وألياف ومواد بروتينية وسكرية ودهنية، ويعتبر المشمش مضاد للأكسدة ويؤخر علامات الشيخوخة، مشيرة إلى أنه يساعد على النوم لاحتوائه على عنصر البوتاسيوم.

> كما يفيد المشمش المهروس مع زيت الزيتون والعسل فى عمل قناع لتنقية البشرة وإزالة البقع البنية والسوداء، وعمل كمادات باردة لانتفاخ العين وثمرة المشمش غنية بالحديد والفيتامينات، ولذا يفيد فى معالجة الأنيميا وفقر الدم ويعمل كفاتح للشهية.