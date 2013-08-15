مرض الهوس بمتطلبات الجسد والعقل المختلفة يسهل علاجه نفسيا

أكد الدكتور محمود عبد الرحيم غلاب أستاذ علم النفس الأسبق بجامعة القاهرة، أن هناك بعض المرضى اللذين يعانون من هوس واضطراب غريب يجعلهم لا يستطيعون الوقوف أمام كل الطلبات الملحة عليهم، أو متطلبات الجسم والعقل القوية بلا استثناء وباختلافها، فهذه الاضطرابات وهذه المشكلات تجعل بعض الأشخاص لا يستطيعون مثلا تحمل الجوع لدقائق فتجدهم لا يستطيعون الهدوء إلا وقد ملأ معدته بالكثير من الطعام، وقد تجده يتناول الكثير والكثير منه دون وعى.

وأشار إلى أن هناك آخرين لا يستطيعون أن يتماسكوا أمام تطلبات الجسم والعقل فى ممارسة العلاقة الزوجية، وهو يسبب الأذى بشدة للزوجة، أو الزوج "الطرف الثانى" فى العلاقة، وهو ما يجعل هذا الاضطراب يؤثر على حياته بشكل عام.

وكذلك باقى الشهوات التى تجعل الشخص لا يستطيع إضاعة فرصة تجعله يشبع شهوته فى السلطة أو نيل المال أو نيل المناصب وغيرها.

وأضاف أن كلها اضطرابات يعانى منها الشخص وتؤثر كثيرا عليه، وعلى عكس المعتقد فهذا الشخص ذاته يتألم كثيرا بعد إتيانه هذه الأفعال والسلوكيات بهذا الأسلوب، وقد تجد حالة من الخجل أو عدم الشعور بالسعادة بسبب أنه غير متحكم فى ذاته، وكذلك لأنه قد يؤذى غيره وقد يؤذى نفسه ذاتيا وذهنيا، ويقلل من قيمته أمام نفسه.

ونصح بأن يحاول هذا الشخص من التخلص من الإفراط فى هذا الأمر فكلنا لنا شهواتنا، وأن يستشير طبيبا جيدا يساعده ويأخذ بيديه، وهى حالة يسهل علاجها إذا ما كان الدافع لدى المريض قويا جدا وهناك محفزات عليه.