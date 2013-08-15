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إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس
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الأحد 02 أبريل 2017 07:45 مساءً
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح
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الأحد 02 أبريل 2017 07:36 مساءً
رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان
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الأحد 02 أبريل 2017 07:36 مساءً
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين
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الأحد 02 أبريل 2017 07:36 مساءً
السيسي يبحث التعاون مع شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية
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الأحد 02 أبريل 2017 07:36 مساءً
رئيس الوزراء: ندرس منع تصدير الأسماك
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الأحد 02 أبريل 2017 07:36 مساءً
علي جمعة لليتيم: «يا بختك يا هناك»
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الأحد 02 أبريل 2017 07:36 مساءً
صور| تشيع جثمان «شاعر المقاومة الشعبية» لمثواه الأخير بالسويس
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الأحد 02 أبريل 2017 07:36 مساءً
ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي
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الأحد 02 أبريل 2017 07:25 مساءً
المقاصة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية ويواصل مطاردة الأهلي
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الأحد 02 أبريل 2017 07:22 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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الأمن و رابعة
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الخميس 15 أغسطس 2013 10:31 صباحاً
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الأمن و رابعة
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بديع النصاري
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